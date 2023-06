1 Am 3. Juli sind Emmanuel Macron und Frank-Walter Steinmeier in Ludwigsburg. Foto: AP/Ludovic Marin

Empfang mit allen Ehren: Am Montagfrüh kommen die beiden Präsidenten und ihre Frauen zum Schloss Ludwigsburg. Publikum ist bei der Begrüßung zugelassen. Allerdings müssen Besucher früh da sein.















Link kopiert

Beim Staatsbesuch des französischen Präsidenten Emmanuel Macron und seiner Frau Brigitte in Ludwigsburg am Montag, 3. Juli, können Bürgerinnen und Bürger den Empfang im Innenhof des Ludwigsburger Schlosses miterleben. Das hat das Bundespräsidialamt jetzt bekannt gegeben. Einlass ist in der Zeit von 7 Uhr bis 8.45 Uhr. Weil es Taschenkontrollen gebe und der Andrang möglicherweise groß werde, empfehle es sich, rechtzeitig zu kommen – eventuell auch schon vor 7 Uhr. Eintritt ist ausschließlich beim Zugang zum Blühenden Barock in der Marbacher Straße oder in der Anlagenstraße, Alte Gärtnerei/Kräutergarten. Das Ehepaar Macron, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier und seine Frau Elke Büdenbender werden gegen 9 Uhr mit militärischen Ehren iim Innenhof des Schlosses empfangen – in Gegenwart einer Abordnung der Deutsch-Französischen Brigade und des baden-württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann.

Unsere Empfehlung für Sie Wegen Festakt Macron und Steinmeier besuchen Ludwigsburg Der deutsche Bundespräsident und sein französischer Amtskollege reisen zusammen durch Deutschland. Sie machen dabei auch Station in der Barockstadt.

Steinmeier und Präsident Macron nehmen dann im Rahmen der Jubiläumsveranstaltung zum 75-jährigen Bestehen des Deutsch-Französischen Instituts an einer Diskussion zum Thema Künstliche Intelligenz teil; Elke Büdenbender und Brigitte Macron besuchen indes das nahe Goethe-Gymnasium. Beginnen werden die beiden Präsidentenpaare den Besuch in der Region am Sonntagabend bei einer „stillen Ankunft“ an einem „wunderbaren Ort, der auch voller deutsch-französischer Bezüge ist“, so der Sprecher des Bundespräsidialamtes: im Literaturarchiv im Marbach/Neckar. Geplant sei eine Führung und ein privates Essen.