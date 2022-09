26 King Charles III. fährt zur Westminster Hall, um den Sarg seiner Mutter zur Westminster Abbey zu begleiten. Foto: AFP/MARCO BERTORELLO

Die Welt verabschiedet eine Jahrhundertfigur. Queen Elizabeth II. wird am Montag zu Grabe getragen. Alle Geschehnisse und Bilder des Staatsbegräbnisses im Überblick.















Link kopiert

Goodbye, Your Majesty! Großbritannien verabschiedet sich von Queen Elizabeth II. – mit einem Staatsbegräbnis, das die Welt noch nicht gesehen hat. 2000 Gäste werden in der Westminster Abbey in London Abschied nehmen von einer Jahrhundertfigur.

11.45 Uhr (MESZ): Die „Queen Consort“ und Prinzessin Kate sind in der Westminster Abbey eingetroffen. Etwa zur gleichen Zeit hat die Prozession des Sarges mit den sterblichen Überresten der Queen am Parlament begonnen. Der Sarg wird jetzt durch die Straßen Londons zur Westminster Abbey gebracht – begleitet von allen vier Kindern der Queen, ihren Enkelsöhnen und anderen männlichen Verwandten.

11.30 Uhr (MESZ): Einige Windsors fahren übrigens nicht zu Westminster Abbey, sondern zum Parlament. Denn alle vier Kinder der Queen und ihre Enkelsöhne werden den Sarg von Elizabeth II. durch die Straßen Londons zur Abbey begleiten. Wir sehen erste Bilder der Windsors in Limousinen: King Charles III. und Prinz William, Prinzessin Kate und ihre Kindern George und Charlotte. Die Menge jubelt der Familie zu.

Prinz Louis wird an dem Staatsbegräbnis nicht teilnehmen – seine Eltern halten den Vierjährigen noch für zu jung.

11.15 Uhr (MESZ): „The Beast“ ist vorgefahren – US-Präsident Joe Biden und seine Frau Jill sind da. Anders als die meisten Trauergäste fuhr das US-Präsidentenpaar in der eigenen, hochgesicherten Limousine vor. Auch die Macrons sind eingetroffen.

Zu sehen ist auch die Familie Parker Bowles: Die beiden Kinder und die Enkelkinder von Camilla, der „Queen Consort“.

10.30 Uhr (MESZ): Schon Stunden vor Beginn der Trauerfeier nehmen die Gäste ihre Plätze ein. Schließlich werden 2000 Menschen teilnehmen. Carole und Michael Middleton zum Beispiel, die Eltern von Kate, der neuen Prinzessin von Wales, kamen ebenfalls schon sehr früh. Auf den Straßen Londons werden Hunderttausende das Ereignis verfolgen.

10 Uhr (MESZ): Die meisten Staatsoberhäupter, Könige und Königinnen werden in Minibussen zur Westminster Abbey kommen – logistisch wäre es anders nicht zu machen. Sogar das japanische Kaiserpaar wird wahrscheinlich mit anderen Trauerfeiergästen zusammengespannt. Nur für den US-Präsidenten gibt es eine Ausnahme: Joe und Jill Biden werden in der bekannten gepanzerter Limousine ankommen – wir kennen sie als „The Beast“. Die Amerikaner lassen ihren Präsidenten aus Sicherheitsgründen nicht anders fahren.

9.30 Uhr (MESZ): Interessant ist auch, wer nicht eingeladen ist. Russland und Belarus - wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Auch nach Myanmar, Nordkorea, Afghanistan und Syrien wurde keine Einladung versandt.

9 Uhr (MESZ): Drei Stunden vor dem Staatsbegräbnis von Queen Elizabeth II. werden die Türen der Westminster Abbey in London für die Gäste geöffnet. Mitglieder der King’s Guards marschierten durch die Tore. Kurz darauf passierten die ersten schwarz gekleideten Besucher die Eingangskontrolle. Einer der ersten war das britische Kabinettsmitglied Nadhim Zahawi. Der Gottesdienst beginnt um 12 Uhr.

Die Strecke für den Trauerzug wird so verlaufen:

Das Staatsbegräbnis für die Queen ist das erste in Großbritannien seit dem Tod des einstigen Premierministers Winston Churchill im Jahr 1965.

7 Uhr (MESZ): Am frühen Montagmorgen durften die letzten Besucher am Sarg der Queen in der Westminster Hall stehen. Am späten Sonntagabend wurden keine weiteren Wartenden mehr zugelassen. Viele, die nach langem Warten nicht mehr eingelassen wurden, waren den Tränen nahe. Der Sarg der Monarchin wird nun für seine Überführung in die nahegelegene Westminster Abbey vorbereitet.

Hunderttausende Menschen hatten in den vergangenen Tagen endlose Wartezeiten in Kauf genommen, um sich vor dem Sarg der Monarchin von der Königin zu verabschieden.