1 In einem Waldgebiet im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt) wurden Skelettknochen von Yolanda K. gefunden. Foto: dpa/P. Endig

Der Fall der im März für tot erklärten Yolanda K. beschäftigt nach wie vor die Staatsanwaltschaft. Sie wurde seit 2019 vermisst – und eine Spur führte seinerzeit auch in den Kreis Esslingen.















Die Ermittlungen im Fall von Yolanda K. dauern an. Zu Teilergebnissen werde man während der laufenden Ermittlungen keine Stellung beziehen, erklärte die Staatsanwaltschaft Leipzig auf Anfrage unserer Zeitung. Die damals 23 Jahre alte Studentin Yolanda K. galt seit 2019 als vermisst. Bei der Suche führte auch eine Spur in den Landkreis Esslingen. Seit März herrscht Gewissheit: Die Frau lebt nicht mehr. Ein Spaziergänger fand Anfang März Skelettknochen in einem Wald im Burgenlandkreis (Sachsen-Anhalt), die nach nach einer rechtsmedizinischen Untersuchungen Yolanda K. zugeordnet werden konnten.