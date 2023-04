Börse in Frankfurt Banken drücken auf die Stimmung am Aktienmarkt

Eine trübe Stimmung im Bankensektor und Zurückhaltung vor Zahlenvorlagen großer US-Technologie-Konzerne haben am deutschen Aktienmarkt am Dienstag für leichte Einbußen gesorgt. Der Leitindex Dax verlor in der ersten Handelsstunde 0,23 Prozent auf 15.