Berlin (dpa) - Lehrer, Klassenzimmer, Schulbücher, Computer: Damit Schüler jeden Tag etwas lernen können, ist eine Menge notwendig. Deswegen geben Städte und Bundesländer in Deutschland jedes Jahr viel Geld aus. Wie viel die Länder auf der Welt für Bildung bezahlen, fragen sich Experten regelmäßig. Zum Beispiel in der Studie „Bildung auf einen Blick“. Gestern wurde die Studie für 2016 vorgestellt. Warum ist Bildung so wichtig? Mit ihr kann man sich in der Welt besser zurechtfinden. Außerdem haben wir mit einem guten Abschluss mehr Möglichkeiten bei der Berufswahl und verdienen später mehr Geld. Deutschland bekommt gute Bildungsnoten. Aber nicht bei allem: Beispielsweise haben immer noch einige junge Leute keinen Schulabschluss oder keine Berufsausbildung. Durch den Bericht wissen die Politiker jetzt, wo es hakt. So können sie in Zukunft die Bildung bei uns noch besser machen.

Für die Rubrik „Kinderleicht“ wählen wir täglich ein aktuelles Thema aus, das wir speziell für Kinder in kindgerechter Sprache erklären.