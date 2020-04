1 Im Kreis Reutlingen ist es zu einem schweren Brand gekommen (Symbolbild). Foto: dpa/Carsten Rehder

Mit mehr als 100 Einsatzkräften rückt die Feuerwehr zu einem Brand in einem Wohnhaus in St. Johann aus. Vermutlich ist das Feuer an einem kurz zuvor verwendeten Elektrogrill ausgebrochen.

St. Johann - Beim Brand in einem Wohnhaus in St. Johann (Kreis Reutlingen) ist ein großer Schaden entstanden. Vermutlich sei das Feuer an einem Elektrogrill, der kurz davor verwendet wurde, ausgebrochen, teilte die Polizei mit. Die Flammen griffen demnach zügig vom Wintergarten, in dem der Grill stand, auf das gesamte Haus über.

Wie ein Polizeisprecher am Mittwochmorgen sagte, rief die 77 Jahre alte Bewohnerin die Feuerwehr und versuchte kurz selbst, das Feuer zu löschen. Auch ein Nachbar unternahm demnach einen erfolglosen Löschversuch.

Die Feuerwehr rückte mit mehr als 100 Einsatzkräften an und brachte den Brand unter Kontrolle. Die 77-Jährige kam zur Vorsorge ins Krankenhaus. Der Schaden liegt nach ersten Schätzungen zwischen 150 000 und 200 000 Euro. Die Brandursache muss laut Sprecher noch ermittelt werden.