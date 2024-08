St. Dionys in Esslingen: Mutige Kletterer an der Stadtkirche

1 Der Durchgang wird renoviert. Foto: Ines Rudel

Sie haben keine Angst vor Höhen – und Schwindel kennen sie auch nicht. Industriekletterer werden in den nächsten vier Wochen den Durchgang der beiden Türme der Esslinger Stadtkirche auf Vordermann bringen.











Feiern am Abend zuvor ist nicht drin. In seinem Job sind Konzentration, Ausgeruhtsein und die ungeteilte Aufmerksamkeit auf das Tun überlebenswichtig. Denn Jens Kranhold ist Industriekletterer, und er wird zusammen mit drei Kollegen für die Renovierung des Gangs zwischen den beiden Türmen der Stadtkirche St. Dionys am Marktplatz in Esslingen in schwindelnder Höhe verantwortlich sein.