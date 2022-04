1 Das Modell der Esslinger war nicht ganz so modellhaft: Findigen Lesern unserer Zeitung fiel der Turmtausch von St. Dionys im Vergleich zum Original auf. Foto:

In mühevoller Kleinarbeit hatte Otto Nord vor mehr als 100 Jahren die Esslinger St. Dionyskirche im Modell nachgebildet. Auf einem Foto des Stadtmuseums erschien das Modell jetzt plötzlich spiegelverkehrt. Wir erklären, wie es dazu kam.















Der Blick über den eigenen Kirchturm hinaus ist eine bereichernde Sichtweise. Meistens. Doch manchmal ist es gut, die Kirche im Dorf zu lassen und genau dorthin zu schauen – auf die Kirchtürme nämlich. Leser unserer Zeitung haben den Blick auf eben diesen eigenen Kirchturm gerichtet und in der Ausgabe vom Mittwoch, 6. April, Erstaunliches festgestellt: In dem abgebildeten Modell der Esslinger Stadtkirche am Marktplatz seien die beiden Türme vertauscht und spiegelverkehrt dargestellt worden, teilten Anrufer und Email-Schreiber mit. Das gezeigte Turmensemble entspreche nicht dem Original – das sei so sicher wie das Amen in der Kirche.