SSB-Streik, FFF und Bau-Proteste: Liveblog: So lief der Protest-Tag in Stuttgart

Liveblog: So lief der Protest-Tag in Stuttgart

Auf dem Marktplatz demonstrieren SSB und FFF gemeinsam.

Am heutigen Freitag droht Stuttgart ein Verkehrschaos. Zu einem stehen Busse und Bahnen still, zum anderen protestiert die Bauwirtschaft. Auch FFF hat eine Kundgebung angemeldet. Aktuelle Entwicklungen lesen Sie hier.











Nach den Protesten der Landwirte ist vor den Protesten der Bauwirtschaft in Stuttgart. Für den heutigen Freitag ruft das Bündnis „Impulse für den Wohnungsbau“ zu einem Aktionstag auf – inklusive einer Sternfahrt mit schwerem Gerät in die Landeshauptstadt. Die Polizei will den Protest, der unter dem Motto „Lasst uns wieder bauen – fördert mehr (Bauen)!“ steht, in geordnete Bahnen lenken und hat deshalb für die Demonstranten Auflagen erlassen.

Zeitgleich legt der Verdi-Streik die Busse und Bahnen der Stuttgarter Straßenbahnen (SSB) lahm. Auch die Klimabewegung Fridays for Future beteiligt sich am Streik. Welche Auswirkungen die Streiks und Proteste auf Stadt und Verkehr haben, können Sie hier im Newsblog verfolgen.

Beim Ordnungsamt der Stadt, wo Demos angemeldet werden müssen, geht man unter Hinweis auf Veranstalterangaben von bis zu 1000 Teilnehmern aus – und mehr als 190 Baufahrzeugen, die sich in einer Sternfahrt dem Kundgebungsort auf dem Karlsplatz nähern.