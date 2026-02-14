SSB: Stadtbahn stößt mit Auto zusammen – Strecke wieder frei

3 Die Strecke ist der U6 ist am Samstagmittag wegen eines Unfalls unterbrochen Foto: KS-Images.de / Karsten Schmalz

Wegen eines Verkehrsunfalls ist die Strecke der Stadtbahn U6 am Samstagmittag unterbrochen gewesen. Eine Stadtbahn war in der Rastatter Straße mit einem Auto zusammengestoßen, teilte die Stuttgarter Feuerwehr über X mit.

Betroffen war der Bereich zwischen den Haltestellen Rastatter Straße und Gerlingen. Dort wurde nach Angaben der SSB ein Ersatzverkehr mit Bussen oder Taxis eingerichtet. Gegen 13 Uhr ist die Strecke wieder freigegeben worden, es kam allerdings noch zu Verschiebungen im Fahrplan.