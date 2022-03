1 Die 3G-Regel in Bus und Bahn ist passé. Die Maskenpflicht bleibt. Foto: Lichtgut/Achim Zweygarth

Ab dem 20. März gilt die 3G-Regel in ÖPNV-Fahrzeugen für die Fahrgäste der Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) nicht mehr. Die Maskenpflicht bleibt.















Die SSB wird von 19. März an nach und nach die Hinweise auf die 3G-Pflicht aus den Fahrzeugen entfernen. SSB-Technikvorstand Thomas Moser und der Kaufmännische Vorstand Mario Laube sagen dazu: „Wir möchten uns bei unseren Fahrgästen für die reibungslose und einmütige Umsetzung dieser Verpflichtung hier in Stuttgart bedanken. Alle haben die 3G-Regelung unterstützt und sich daran gehalten. Bei den stichprobenartigen 3G-Überprüfungen hatten 99 Prozent der SSB-Fahrgäste einen Nachweis dabei. Wir freuen uns, dass nun ein erster Schritt in Richtung Rückkehr zur Normalität vollzogen werden kann.“

Maskenpflicht gilt weiter

Die Maskenpflicht im ÖPNV gilt in Baden-Württemberg dagegen voraussichtlich bis zum 2. April 2022 weiter. Fahrgäste der SSB sind also weiterhin verpflichtet, in den Fahrzeugen und in den unterirdischen Haltestellen eine FFP2-Maske zu tragen.