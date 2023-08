1 Zwei orientierungslose alte Menschen werden im Kreis Esslingen vermisst (Symbolbild). Foto: epd/Werner Krueper

Ein 70-Jähriger aus Kirchheim und eine 88-Jährige aus Plochingen sind unabhängig voneinander verschwunden. Beide sind orientierungslos und möglicherweise in einer hilflosen Lage.















Link kopiert

Die Polizei sucht nach zwei alten Menschen, dem 70 Jahre alten Alexander Kozlov aus Kirchheim-Ötlingen und der 88-jährigen Lilli Rose Schempp aus Plochingen, die seit Dienstag vermisst werden. Kozlov wurde zuletzt am Dienstag gegen 9.30 Uhr im Garten seiner Wohnung in der Isolde-Kurz-Straße von Angehörigen gesehen. Seither fehlt von ihm jede Spur. Er dürfte zu Fuß unterwegs sein. Alle Suchmaßnahmen, in die neben mehreren Streifenwagen auch Suchhunde und ein Polizeihubschrauber eingebunden waren, verliefen bislang ergebnislos. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass sich der orientierungslose Mann in einer hilflosen Lage befindet, wird nun öffentlich nach ihm gefahndet. Kozlov ist etwa 165 Zentimeter groß und kräftig. Er hat graue Haare, einen langen, grauen Bart und an der rechten Hand eine Tätowierung. Bekleidet ist er mit einer schwarzen Jogginghose, einem rot-blauen Hemd, einer grauen, dünnen Weste und Sandalen ohne Socken. Er ist schlecht zu Fuß und dürfte einen auffallenden Gang haben. Kozlov spricht kein Deutsch, nur Russisch. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Esslingen unter 0711/3990-0 oder das Polizeirevier Kirchheim unter 07021/501-0 entgegen.

Aus Pflegeheim verschwunden

Lilli Rose Schempp lebt in einem Pflegeheim in der Johanniterstraße in Plochingen. Sie wurde dort zuletzt am Dienstag kurz vor 22 Uhr gesehen. Bisherige Suchmaßnahmen, auch unter Einsatz eines Personensuchhundes, verliefen ergebnislos. Die orientierungslose Frau ist etwa 156 Zentimeter groß und schlank. Sie hat kurze, graue Haare und trägt eine dicke, blau gemusterte Wolljacke und eine graue Pyjamahose. Die Polizei bittet um Hinweise unter 0711/3990-0.