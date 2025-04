Spur endet abrupt an Landstraße bei Balingen: „Wir wollen wissen, ob er lebt“ – das rätselhafte Verschwinden von Familienhund Fussel

1 Wurde Fussel in einem Auto mitgenommen? Das ist laut seinen Haltern das wahrscheinlichste Szenario. Foto: privat

Ein kleiner, wuscheliger Hund rennt nach einem Stromschlag vom Schafzaun davon. Seine Spur endet an einer Landstraße bei Balingen. Die Familie aus dem Kreis Tübingen geht davon aus, dass Fussel gestohlen wurde – und lässt bei der Suche nichts unversucht.











Link kopiert

Fussel verschwindet Anfang Januar auf dem Rückweg vom Gassigehen: Der kleine wuschelige Hund genießt die Freiheit ohne Leine, spielt losgelöst mit seinem befreundeten Vierbeiner Smartie. Doch plötzlich unterbricht ein Stromschlag die unbekümmerte Stimmung: Fussel war einem Weidezaun für Schafe zu nahe gekommen. In Panik rennt der acht Monate alte Hund davon – und kommt nicht mehr zurück. Bis heute. Was ist mit Fussel geschehen an jenem 7. Januar?

Drohnen, Spürhunde, THW suchten nach dem Hund

Diese Frage lässt der Familie aus Ofterdingen im Kreis Tübingen seit drei Monaten keine Ruhe. Fussel ist für sie wie für viele andere Hundehalter ein Familienmitglied. „Wir wollen wissen, was mit ihm passiert ist“, sagt Ann-Sophie Dreher, die die Suchaktion ihrer Familie in der Öffentlichkeit verbreitet, um mehr Hinweise zu erhalten. Fussel ist der Familienhund, lebte bis zu seinem Verschwinden bei den Eltern in Ofterdingen. Am 7. Januar ging Drehers Schwester mit ihrem Hund Smartie und dessen Spielkamerad Fussel bei Balingen im Zollernalbkreis Gassi. Als der Vierbeiner mit seinem schwarz-braunen Fell nach dem Stromschlag davonrannte, verständigte sie die Familie. Ann-Sophie Dreher fuhr noch am selben Tag aus dem bayerischen Erlangen an den Ort des Verschwindens.

Mit zahlreichen Flyern wie diesem sucht die Familie nach Fussel. Foto: privat

Zusammen suchten sie alles ab, übernachteten im Auto in der Nähe der Stelle, falls Fussel nachts zurückkommen sollte. Auch Drohnen und Spürhunde kamen zum Einsatz, das THW unterstützte die Suche. Doch Fussel blieb verschwunden. Seine Spur verliert sich schließlich abrupt an einer Landstraße nahe des Balinger Stadtteils Ostdorf, dort stoppten die Spürhunde.

Eine Frau will Fussel an der Leine einer anderen Person gesehen haben

Wurde Fussel überfahren? Das schließt die Familie aus, sie selbst und die Straßenmeistereien haben keinen toten Hund gefunden. „Das hätte man auch riechen müssen“, sagt Dreher. Auch das Szenario, Fussel könnte einem Wildtier zum Opfer gefallen sein, halten sie für unwahrscheinlich. Für einen Greifvogel sei er trotz seines geringen Gewichts von fünf Kilogramm wohl zu schwer – und dass er einfach so in einen Dachsbau rennt, passe nicht zu Fussels Charakter, sagt Dreher.

Foto: privat

Auch die informierten Jäger hätten weder den Hund noch die von Fussel an jenem Tag getragene pinkfarbene Hundejacke gefunden. „Fussel hätte versucht, zurückzukommen“, ist sich die 37-Jährige sicher. „Das Naheliegendste ist, dass er in ein Fahrzeug gesetzt wurde“, sagt sie.

2000 Euro Belohnung gibt es für denjenigen, der den Hund zurückbringt. „Wenn jemand Fussel hat, soll er sich zumindest melden, ob er lebt oder nicht“, sagt Dreher. Ein Stückchen Hoffnung kommt im Februar auf, als sich eine Frau meldet, die Fussel an der Leine einer anderen Person gesehen haben will – mit seinem pinken Mäntelchen. Doch auch diese Spur bringt keinen Erfolg, bestätigt aber die Theorie, dass er möglicherweise gestohlen wurde.

Smartie vermisst seinen Spielkameraden

Für die Familie seien die Umstände ein „richtiges Drama“, sagt Dreher. Wenn man Fussel tot finden würde, könne man damit abschließen. Aber so „wissen wir nicht, was passiert ist. Lebt er noch? Wir wissen gar nichts“, klagt sie. Erst im vergangenen Jahr sei ein Hund der Familie gestorben. Mit Fussel ist ihre Mutter dann „wieder richtig aufgeblüht“.

Auch Smartie vermisst seinen Spielkameraden. Bei den Eltern in Ofterdingen suchte er nach dem Verschwinden in jeder Ecke nach Fussel. „Er konnte danach nicht mehr aufs Klo – und die Tierärztin meinte, das muss psychisch bedingt sein“, berichtet Dreher. Wenn jemand einen Hund sieht, der auf Fussels Beschreibung passt, soll er sich telefonisch unter 0176 83094443 oder 0175 1619974 melden.