Sprungbude in Filderstadt: Unbekannter soll 10-Jährigen sexuell missbraucht haben

1 Der Unbekannte soll das Kind in eine Kabine in der Herrentoilette gezogen haben. (Symbolfoto) Foto: picture alliance/dpa/Annette Riedl

Ein unbekannter Mann hat am Sonntag einen zehnjährigen Jungen in eine Toilettenkabine in einer Trampolinhalle in Filderstadt gezogen. Dann forderte er das Kind auf, die Unterhose auszuziehen und flüchtete mit dem Kleidungsstück.











Ein unbekannter Mann hat am Sonntag in Filderstadt (Kreis Esslingen) offenbar einen Jungen sexuell missbraucht. Eine erste Fahndung der Polizei blieb erfolglos.

Den Angaben zufolge zog der Unbekannte gegen 14.15 Uhr den Zehnjährigen in der Männertoilette der Sprungbude in Plattenhardt in eine Kabine. Dort berührte der Mann das Kind am Oberkörper und forderte es auf, die Unterhose auszuziehen. Der Junge legte daraufhin seine Sporthose ab, woraufhin ihm der Mann die Unterhose auszog und diese einsteckte. Dann verließ der Mann die Toilette.

Fahndung mit Hubschrauber bleibt erfolglos

Kurz darauf erzählte das Kind seinen Begleitpersonen von dem Vorfall, die sofort die Polizei alarmierten. Die Beamten leiteten daraufhin eine Fahndung ein, neben dem Gebäude wurde dabei auch das Umfeld überprüft, unter anderem suchte ein Hubschrauber nach dem Verdächtigen. Die Fahndung bleib jedoch zunächst ohne Erfolg.