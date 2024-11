Sprungbude in Filderstadt: Unbekannter Dieb räumt Spind in Umkleidekabine aus

Unbekannter Dieb räumt Spind in Umkleidekabine aus

Sprungbude in Filderstadt

1 Der Unbekannte öffnete den Spind gewaltsam, berichtet die Polizei. (Symbolfoto) Foto: dpa/Lino Mirgeler

In einer Trampolinhalle in Filderstadt (Kreis Esslingen) hat am Sonntag ein Unbekannter Kleidung und einen Geldbeutel aus einem verschlossenen Spind gestohlen. Die Polizei ermittelt.











Link kopiert

Ein Unbekannter hat am Sonntag Kleidung und eine Brieftasche aus einem verschlossenen Spind in einer Umkleidekabine der Sprungbude in Plattenhardt (Kreis Esslingen) gestohlen. Wie die Polizei berichtet, brach er dazu zwischen 16 und 18 Uhr den Spind mit Gewalt auf.

Ein Besucher der Trampolinhalle in der Straße Weilerhau hatte den Diebstahl gegen 18 Uhr bemerkt. Es fehlten seine Schuhe, Jacke sowie die Brieftasche mit persöhnlichen Dokumenten und Bargeld.