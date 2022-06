Sprung in die Bezirksliga

Ein unerwarteter Aufstieg feiert sich manchmal besonders gut.

Die Handballer der SG Hegensberg/Liebersbronn II schaffen als Dritter der Bezirksklasse erstmals den Sprung in die höchste Liga des Bezirks.















„Nur nicht wieder absteigen“, lautete das Ziel vor dem Beginn des Handball-Spieljahrs 2021/2022. Auf der Homepage der SG Hegensberg/Liebersbronn wurden noch drastischere Wort gewählt, denn da ist im Saisonvorbericht über die zweite Mannschaft zu lesen, dass „es um das nackte Überleben gehen wird!“ Zur Erinnerung: In der Saison 2019/2020 war äußerst knapp der Aufstieg aus der Kreisliga A geglückt – in der nach 18 Spielen abgebrochenen Saison lag die Mannschaft von Trainer Markus Kiefer punktgleich und mit dem selben Punktequotienten von 155,6 gleichauf mit der HSG Owen/Lenningen II auf dem zweiten Platz, und nur der bessere Torverhältnisquotient entschied zugunsten der Handballer vom Berg. In der folgenden Saison 2020/2021 gab es dann nur ein einziges Match, das gegen den Mitaufsteiger aus der Vorsaison, den TSV Neuhausen II, mit 31:26 gewonnen wurde.