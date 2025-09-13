Spritztour in Köngen: Ohne Führerschein mit Auto der Eltern heftigen Unfall gebaut

1 Die Polizei hat ihre Ermittlungen aufgenommen. (Symbolbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Ein 18-Jähriger schnappt sich den Mercedes seiner Eltern und macht mit Bekannten eine Spritztour – ohne Führerschein. Diese endet mit einem heftigen Unfall.











﻿ Ein 18-Jähriger aus Wendlingen hat mit dem Mercedes seiner Eltern und drei Bekannten in der Nacht zum Samstag eine folgenschwere Spritztour unternommen, die mit einem Unfall in Köngen ihr Ende nahm. Der 18-Jährige war außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins.

Wie die Polizei meldet, hatte sich der junge Mann in Wendlingen ohne das Wissen seiner Eltern gegen Mitternacht den Mercedes GLK geschnappt und steuerte zunächst mit drei Bekannten den Parkplatz eines großen Einkaufszentrums im benachbarten Köngen an. Dort fanden dann wohl laut Polizei mehrere Fahrerwechsel statt. Bei einem Fahrmanöver gegen 0.20 Uhr, bei dem nur der 18-Jährige und ein weiterer Mitfahrer im Auto saßen, kam es zum Unfall.

Beim Verlassen des Parkplatzes kommt es zum Unfall

Als der 18-Jährige aus dem Parkplatz fuhr, verlor er offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit die Kontrolle über den Mercedes, geriet dabei auf die gegenüberliegende Straßenseite und prallte dort mit großer Wucht gegen eine Leitplanke, sodass das Fahrzeug über diese abgewiesen wurde und schließlich gegen eine angrenzende Gebäudewand krachte. Beide Insassen konnten unverletzt aus dem stark demolierten Mercedes aussteigen.

An dem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro, er musste abgeschleppt werden. An der Leitplanke und am Gebäude entstand ebenfalls ein hoher Sachschaden von mehreren tausend Euro. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Die Ermittlungen gegen die Mitfahrer dauern ebenfalls noch an.