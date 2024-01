Spritpreise in Stuttgart

Wochentag, Lage, Uhrzeit oder Marke: Welche Faktoren spielen eine Rolle, wenn es um die Preise für Diesel und Benzin geht? Daten für alle Stuttgarter Tankstellen liefern die Antwort.











Bloß nicht am Wochenende tanken, nicht frühmorgens und am besten abseits der großen Straßen. Viele Menschen haben Tipps und Tricks parat, wann und wo sie am günstigsten tanken. Aber welche davon stimmen – welche Rolle spielen die Marke, die Lage, die Uhrzeit oder der Wochentag wirklich?