Spritpreise in Stuttgart: So teuer ist Benzin aktuell in Stuttgart

So teuer ist Benzin aktuell in Stuttgart

Spritpreise in Stuttgart

1 Benzin ist auch in Stuttgart zuletzt deutlich teurer geworden (Symbolbild). Foto: dpa/Marijan Murat

Benzin kostet deutlich mehr als noch vor einigen Wochen. Live-Daten zeigen, wie viel Autofahrer derzeit an der Tankstelle in Stuttgart bezahlen – und ob auch Diesel teurer geworden ist.











Link kopiert

Der Benzinpreis hat auch in Stuttgart in den letzten Wochen angezogen: Etwa 1,90 Euro zahlten Autofahrer am Mittwoch für den Liter Superbenzin. Mitte März waren es noch etwa zwölf Cent weniger. Das zeigen Daten für alle Tankstellen im Stuttgarter Stadtgebiet, die unsere Redaktion laufend auswertet.

Auch Super E10 hat sich ähnlich stark verteuert – von rund 1,73 Euro je Liter Mitte März auf 1,84 Euro am Mittwoch. Der Dieselpreis hat sich dagegen weniger verändert – in den vergangenen zwei Wochen ist er sogar um etwa zwei Cent gesunken, auf jetzt 1,73 Euro pro Liter im Durchschnitt aller Stuttgarter Tankstellen.

Die Daten stammen von der Markttransparenzstelle für Kraftstoffe des Bundeskartellamts, an die Tankstellen mehrmals täglich ihre Preise übermitteln. Wir beziehen sie über den Anbieter Tankerkönig.

Die folgende Grafik zeigt die Tagesmittelwerte aller Stuttgarter Tankstellen im Zeitverlauf seit dem Ende des Tankrabatts im Sommer 2022:

Insgesamt liegen die Spritpreise in Stuttgart damit wieder auf dem Niveau von Ende September 2023. Die Preise zwischen den einzelnen Tankstellen in Stuttgart schwanken stark. Am Donnerstagmittag lagen sie bei Superbenzin etwa 16 Cent auseinander – zwischen 1,84 und 1,99 Euro je Liter.

Wie viel Kosten Benzin, Diesel und E10 aktuell in Stuttgart?

Die folgende Tabelle zeigt die Spritpreise in Stuttgart und Umgebung. Einbezogen werden die Preise aller Tankstellen, die derzeit geöffnet haben und die in einem 10-Kilometer-Umkreis um die Innenstadt liegen. Die Daten werden alle 30 Minuten abgerufen, um möglichst aktuelle Preise darzustellen. Sie können die Tabelle durchblättern sowie nach Kraftstoffart und höchsten und niedrigsten Preisen sortieren.

Laut ADAC ist der Grund für die aktuell steigenden Benzinpreise der steigende Rohölpreis, dazu komme ein rückläufiger Wechselkurs zwischen Euro und Dollar. Beides wirke sich auf die Preise an der Tankstelle aus.