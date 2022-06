1 Mit dem richtigen Reifendruck lässt sich Sprit sparen und dadurch auch Geld (Archivbild). Foto: imago sportfotodienst

Benzin sparen durch den richtigen Reifendruck

Die meisten Autofahrer fahren mit einem zu niedrigen Reifenluftdruck und verbrauchen dadurch viel mehr Kraftstoff als nötig. Zu wenig Reifendruck kann außerdem gefährlich werden und die Reifen schädigen. Mit dem richtigen Reifendruck sind Autofahrer also nicht nur sicherer unterwegs, sondern sparen auch Sprit und Geld. Bereits bei einem halben Bar zu wenig kann sich das Fahrverhalten verändern, beispielsweise wird der Bremsweg länger und die Kurvenlage schlechter.

Laut dem ADAC könnte schon ein Fülldruck von etwa 0,4 Bar unter dem Sollwert den Verschleiß erhöhen, sodass der höhere Rollwiderstand des Reifens für einen Mehrverbrauch an Sprit von bis zu 0,3 Liter auf 100 Kilometer sorgt. Pro 0,1 Bar, die der Luftdruck unter der Herstellerangabe liegt, würde der Spritverbrauch um ein Prozent steigen. Besonders bei einem sehr geringen Reifendruck macht sich der Mehrverbrauch deutlich bemerkbar.

So finden Sie die Angaben zum richtigen Reifendruck

Wie viel Reifendruck die Sommer- oder Winterreifen benötigen, ist vom Autohersteller vorgegeben. Dabei können die Werte für die Vorder- und Hinterreifen leicht variieren. Laut dem ADAC wird von den Herstellern meist nur der Mindestdruck angegeben. Optimal wäre aber ein leicht höherer Reifendruck als der vorgeschriebene Wert, etwa um 0,2 Bar. Diese Erhöhung sei kaum zu spüren, würde aber den Kraftstoffverbrauch reduzieren.

Außerdem ist der richtige Reifendruck von der Fahrzeugbeladung abhängig. So muss bei einer vollen Ladung der Reifendruck erhöht werden. Einige Fahrzeughersteller schreiben auch einen höheren Reifendruck vor, wenn mit hohen Geschwindigkeiten gefahren wird.

Die Angaben zum richtigen Reifendruck lassen sich an verschiedenen Stellen finden: In der Beschreibung in der Bedienungsanleitung, an der B-Säule bei geöffneter Fahrertür, auf einem Aufkleber im Handschuhfach, in der Innenseite des Tankverschlusses oder im Internet in den Reifendrucktabellen der Hersteller.