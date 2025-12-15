Sprengung in Sindelfingen: Zigarettenautomat in Sindelfingen gesprengt

1 Die Täter erbeuteten neben Zigaretten auch Bargeld. (Symbolfoto) Foto: Soeren Stache/dpa

Wieder einmal sprengen Unbekannte einen Zigarettenautomaten. Die Detonation in Sindelfingen verteilt Trümmerteile in einem Umkreis von 20 Metern.











In den frühen Morgenstunden des Samstags sprengten noch unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten, der im Eichholzer Täle in Sindelfingen nahe eines Vereinsheims aufgestellt war. Laut dem Polizeibericht wurden durch die Wucht der Detonation Teile des Automaten bis in einen Umkreis von 20 Metern verteilt. Die Diebe stahlen nahezu alle Zigarettenpackungen sowie das Bargeld, das sich im Automaten befunden hatte. Den genauen Wert des Diebesguts kann die Polizei noch nicht beziffern. Auch die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Immer wieder kommt es in der Region Stuttgart zu Fällen von Automatensprengungen. Wer zum jüngsten Fall Hinweise geben kann, wendet sich unter der Rufnummer 0 70 31 / 697-0 oder per E-Mail an sindelfingen.prev@polizei.bwl.de an das Polizeirevier Sindelfingen.