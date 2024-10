Die US-amerikanische Präsidentschaftswahl zieht die Welt in ihren Bann. Auch bei einem Besuch von Ingo Zamperoni in Nürtingen (Kreis Esslingen) war die Abstimmung. Im Video erklärt der Tagesschausprecher, was das Duell Kamala Harris gegen Donald Trump besonders macht.











Vor dem 5. November steigt die Spannung: Wählen die USA mit Kamala Harris zum ersten Mal in ihrer Geschichte eine Frau an die Spitze ihres Staates? Oder gelingt Donald Trump die Rückkehr in das Amt, dass er bereits von 2016 bis 2020 bekleidete? Einer, der sich mit den US-amerikanischen Präsidentschaftswahlen gut auskennt, ist Ingo Zamperoni. Der Tagesschausprecher beschäftigt sich nicht nur beruflich mit dem politischen Geschehen in Übersee, sondern ist auch mit einer US-Amerikanerin verheiratet.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Im Gespräch“ der Kreissparkasse war Zamperoni in Nürtingen (Kreis Esslingen) zu Gast. Der 50-Jährige ordnet im Video die knappen Umfragen ein. Außerdem erklärt er, was der Wechsel von Joe Biden zu Harris bei der Demokratischen Partei bewirkt hat. Zum Schluss spricht Zamperoni über seine Erwartungen für die Wahl.