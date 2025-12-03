Sportwagenhersteller: Porsche-Führung strebt umfassendes Sparpaket an

1 Bei Porsche soll noch schärfer gespart werden: „Wir müssen in allen Bereichen anpacken“, heißt es. Foto: IMAGO/Schöning

In Gesprächen über ein Zukunftspaket fordert der Vorstand den Betriebsrat auf, massiven Einschnitten zuzustimmen. Dieser will ein „klares Bekenntnis“ zu den deutschen Standorten.











Der Porsche-Vorstand strebt in Verhandlungen über ein neues Zukunftspaket massive Einsparungen vor allem an den Standorten Zuffenhausen und Weissach an. Eine unserer Zeitung vorliegende Auflistung enthält die Forderung nach weitgehenden Zugeständnissen der Belegschaft. Demnach wird unter anderem die Auslagerung ganzer Betriebsteile und Fahrzeuge in den Raum gestellt. Noch bis Ende Juli 2030 gilt die Beschäftigungssicherung; danach sind betriebsbedingte Kündigungen möglich.