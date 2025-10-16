Sportvereine im Kreis Esslingen: 22 Bauprojekte werden gefördert – „Geld reicht nicht annähernd aus“

1 Auch im Kreis Esslingen erhalten einige Sportvereine Geld vom Landessportbund für ihre Bauvorhaben. Foto: dpa

Der Württembergische Landessportbund unterstützt die Sportvereine im Landkreis Esslingen bei ihren Bauvorhaben. Doch die Fördermittel reichen laut dem Verein nicht aus.











Sanieren, Modernisieren, Umbauen: Dafür haben in diesem Jahr insgesamt 334 Sportvereine eine Förderzusage des Württembergischen Landessportbundes (WLSB) erhalten. Im Kreis Esslingen werden 22 Bauprojekte örtlicher Vereine mit Fördergeldern in Höhe von insgesamt rund 230 000 Euro unterstützt.

Eigentlich liegt die Förderquote des WLSB bei 30 Prozent. Aber: „Die vom Land bereitgestellten Fördermittel reichen nicht annähernd aus“, sagt WLSB-Präsident Andreas Felchle. Deshalb habe in diesem Jahr nicht einmal die Hälfte aller vom WLSB geförderten Vereine Fördermittel in Höhe von 30 Prozent erhalten – bei jedem siebten Bauprojekt sei die Quote sogar unter 20 Prozent gerutscht.

Landessportbund fördert 22 Bauprojekte im Kreis Esslingen

Im Sportkreis Esslingen fördert der WLSB in diesem Jahr 21 Sportvereine für 22 Bauprojekte. Sie erhalten bei Investitionen von knapp 840 000 Euro Zuschüsse von rund 230 000 Euro. Die höchsten Zuschüsse erhalten der TSV Denkendorf mit knapp 38 000 Euro für die Sanierung der Kegelbahnen und die Umstellung der Beleuchtung des Großspielfelds auf LED, der TV Neidlingen mit 27 000 Euro für die Erneuerung Beregnungsanlage und der TC Neuhausen mit 23300 Euro für die Sanierung des Sanitärbereichs im Clubheim. Der Schützenverein Wernau wird mit knapp 22 700 Euro für die Dachsanierung des Vereinsheims unterstützt und die Schützengesellschaft Esslingen mit rund 18 700 Euro für die Dachsanierung der Schießanlage.

Damit trotz fehlender Gelder bei der Förderung des Sportstättenbaus möglichst viele Vereine Unterstützung erhalten, hat der WLSB nach eigenen Angaben schon lange Förderhöchstsummen festgelegt. „Natürlich könnten wir die Deckelungen aufheben. Dann erhalten einige Vereine deutlich mehr. Alle anderen müssten jedoch sehr lange warten, bis sie an der Reihe sind“, erklärt der WLSB-Präsident. „Es gibt nur einen Weg aus dem Dilemma“, so Felchle. Das Land müsse mehr Geld zur Verfügung stellen.

Landessportbund vertritt tausende Vereine in Württemberg

Der WLSB ist die Dachorganisation des Sports in Württemberg. Er vertritt den Sport für über 2,4 Millionen Vereinsmitglieder in rund 5700 Vereinen, 65 Mitgliedsverbänden und 24 Sportkreisen. Zu den wichtigsten Aufgaben des WLSB gehören die Verwaltung der Landeszuschüsse für den Sport, die Ausarbeitung sportpolitischer Konzepte sowie die Beratung und Betreuung der Vereine und Fachverbände.