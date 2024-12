Sportveranstaltung in Esslingen: Schlägerei mit Messer und Hammer

1 Zu einer Schlägerei mit insgesamt 30 Beteiligten soll es am Rande einer Sportveranstaltung gekommen sein. Foto: Rainer Fuhrmann - stock.adobe.com/AdobeStock

Nach einer Veranstaltung sollen in Esslingen etwa 30 Personen aneinandergeraten sein. Am späten Samstagabend gab es in der Dammstraße eine Schlägerei. Dabei sollen auch Teleskopschlagstöcke zum Einsatz gekommen sein.











Auch ein Messer und ein Hammer sollen zum Einsatz gekommen sein: Eine Sportveranstaltung in der Dammstraße in Esslingen mündete am späten Samstagabend in eine Schlägerei zwischen zwei größeren Personengruppen.

Ärger hatte es laut Polizei im Rahmen der Veranstaltung zunächst in der Sporthalle gegeben. Gegen 22.20 Uhr gerieten insgesamt etwa 30 Personen aneinander. Messer und Hammer sollen dabei drohend gegen jeweilige Kontrahenten eingesetzt worden sein. Im Laufe des Streits flüchteten die Beteiligten aus der Halle. Doch damit waren die Querelen nicht beendet: Als ein 20-Jähriger mit seinem Auto von der Örtlichkeit wegfahren wollte, wurde er von einer Menschengruppe daran gehindert. Sie drosch mit Hämmern und Teleskopschlagstöcken auf sein Auto ein und beschädigte es.

Sofort eingeleitete Fahndungsmaßnahmen hatten Erfolg: Ein 21-Jähriger wurde im Umfeld des Tatorts angetroffen, vorläufig festgenommen und eine mitgeführte Handsäge beschlagnahmt. Der Mann wurde nach der Durchführung der erforderlichen Maßnahmen wieder entlassen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sind der Polizei keine verletzten Personen bekannt geworden. Das Polizeirevier Esslingen hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.