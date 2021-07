Großeinsatz in Reichenbach Schüler und Schülerinnen klagen über Atemwegsreizungen

In Reichenbach kam es am Mittwochvormittag zu einem Großeinsatz der Rettungskräfte und Polizei. An der Realschule und ersten Informationen zufolge auch am benachbarten Kindergarten kam es bei mehreren Kindern zu Atemwegsreizungen.