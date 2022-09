TVB Stuttgart Michael Schweikardt feiert Einstand nach Maß

Der Effekt des Trainerwechsels hat gewirkt: Handball-Bundesligist TVB Stuttgart holt beim 32:28 (13:12) gegen den TBV Lemgo Lippe die ersten Punkte in dieser Saison. Bereits am Sonntag geht es erneut in der Porsche-Arena weiter.