1 Sportlicher Jahresabschluss: Kirchheim lädt wieder zum Silvesterlauf. Foto: Archiv/Horst Rudel

Der Silvesterlauf in Kirchheim (Kreis Esslingen) hat eine lange Tradition. Die anspruchsvolle Strecke hinauf zur Burg Teck fordert jährlich Hunderte Sportler heraus.











Silvesterläufe gibt es inzwischen viele. Jener in Kirchheim ist jedoch anders als andere: Der Lauf hat keinen Wettkampfcharakter. Es gibt keine Zeitmessung, keine Startnummern, keine Teilnahmegebühr. Es zählt nicht, wer als erster wieder zurück ist, sondern dass alle zusammen ankommen. „Die Freude am Laufen ist und bleibt das Ziel“﻿, betont Alexander Rehm vom veranstaltenden Kirchheimer Lauftreff. Der olympische Gedanke des „Dabeisein ist alles“ steht eindeutig im Vordergrund. Auch bei der nunmehr 44. Auflage dieses Spektakels.

Dass es zum Jahresabschluss in Kirchheim noch einmal rund geht, hat Tradition. Sie begann im Jahr 1981: Acht Mitglieder des örtlichen Lauftreffs hatten den Lauf vom Kircheimer Rathaus hinauf auf die Burg Teck und wieder zurück ins Leben gerufen. Von Beginn an war er als nettes Event gedacht, bei dem man Gleichgesinnte trifft. Inzwischen stehen Jahr für Jahr Hunderte Teilnehmer am Start, um sich – teilweise auch in lustiger Kostümierung – auf den anspruchsvollen Weg zu machen.

Am Streckenverlauf hat sich seither nichts geändert: Knapp 18 Kilometer lang ist die ausgeschilderte Route – sie führt durch Kirchheim und Dettingen, über den Ho-Chi-Minh-Pfad zum Hörnle, weiter nach oben bis in den Burghof der Teck und wieder zurück in die Stadt. Dabei sind insgesamt 464 Höhenmeter zu bewältigen. Gut trainierte Läuferinnen und Läufer schaffen das im Zeitrahmen von zwei Stunden. Für ambitioniertere Teilnehmer ist der Start daher um 15 Uhr.

Aber auch weniger Geübte kommen nicht zu kurz. Nach den „mehrheitlich positiven Rückmeldungen“ in den Vorjahren, erklärt Rehm, „bieten wir wieder einen optionalen Frühstart um 14.30 Uhr an“. Damit bleibt den Freizeitläufern etwas mehr Zeit für den Run auf die Burg Teck – und sie schaffen es noch rechtzeitig zum gemeinsamen Zieleinlauf um 17 Uhr. Der ist immer etwas Besonderes: Alle Teilnehmer sammeln sich am Gaiserplatz, von dort aus geht es die letzten 700 Meter unter Begleitung von Fackelläufern des Lauftreffs bis zum Kirchheimer Rathaus.