1 Matilda (von links), Margret, Sophia, Erich, Uljana, Andreas, Charlie und Iryna Claß aus Esslingen und Ostfildern haben zusammen das deutsche Sportabzeichen absolviert – die meisten nicht zum ersten Mal. Foto: /oh

Bei Familie Claß aus Ostfildern haben sich die vier Enkel, Eltern und Großeltern das Deutsche Sportabzeichen gesichert. Pokale und Medaillen sind für sie aber nicht das Wichtigste: Ihnen geht es um den Sportsgeist.















Esslingen - Wie enorm wichtig der Sport für Familie Claß aus Nellingen ist, zeigt sich in vielen Bereichen ihres Alltags. In ihrem Garten im Grünen haben die Großeltern Margret und Erich Claß verschiedenste Spielgeräte aufgebaut. Besonders beliebt ist der Kletterbaum. Ein maibaumähnlicher Pfahl, in dessen Krone Süßigkeiten hängen, die es zu erreichen gilt. So gut wie jedes Mitglied der Familie betreibt mindestens eine Sportart, die Jüngsten zum Teil auch mehrere. Und alle drei Generationen haben 2021 das Deutsche Sportabzeichen erreicht. Dabei geht es ihnen gar nicht nicht um Medaillen, Pokale und Urkunden.