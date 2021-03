1 Viele Gelegenheiten, Rainer Theiß im Trikot der TTF Neuhausen zu sehen, gab es noch nicht – hier trägt er noch das der TG Donzdorf. Foto: Reinhard Arras

Rainer Theiß von den TTF Neuhausen muss auf seinen Sport verzichten, ist im Beruf aber umso mehr gefordert. EZ-Serie „Sportler in der Warteschleife“.

Denkendorf - Rainer Theiß ist ein lebensfroher Mensch. Und er ist Pfälzer. Beides hört man in jedem Satz, den er sagt. Und beides passt ja auch irgendwie zusammen. Theiß macht viele Dinge gerne: Seinen Job als Abteilungsleiter bei der Deutschen Post. Laufen, auch längere Strecken. Wandern – klar, im Pfälzer Wald. Aber mit immer größerer Begeisterung auch auf der Schwäbischen Alb. Die ist auch einfach näher, seit es ihn aus beruflichen Gründen ins Schwabenland verschlagen hat. Am allerliebsten aber macht Theiß eines: Tischtennis spielen. Seit er zehn Jahre alt war, greift der heute 54-Jährige zum Schläger. Und das ziemlich erfolgreich: Mehrfacher Pfalzmeister ist er, er war Dritter der deutschen Meisterschaften der Ü 40 im Mixed, an Senioren-Europa- und Weltmeisterschaften hat er teilgenommen. Nur zurzeit ruht der kleine Ball.