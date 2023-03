1 Erfolgreiche Sportlerinnen und Sportler sowie Jury-Mitglieder, Vertreter der Stadt Esslingen um Oberbürgermeister Matthias Klopfer (Zweiter von rechts hinten) und Moderator Jürgen Hörig (rechts daneben) auf der Bühne der Halle im Sportpark Weil. Foto: /Herbert Rudel

24-Stunden-Läuferin Katrin Gottschalk, Karateka Laurent Etemi und das Turnteam des TSV Berkheim sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022.















Eine Dauerläuferin, ein Karateka sowie ein Turnteam – Katrin Gottschalk, Laurent Etemi und der TSV Berkheim sind Esslinger Sportlerin, Sportler und Mannschaft des Jahres 2022. Sie wurden am Freitagabend in der Halle des Sportparks Weil im Rahmen einer bunten Feier ausgezeichnet, ebenso wie viele weitere Sportlerinnen, Sportler und Teams für ihre Leistungen im vergangenen Jahr.

Spätestens beim gemütlichen Zusammenstehen bei Häppchen und Getränk nach dem offiziellen Teil wurde deutlich: Die jährliche Sportlerehrung ist das große Familienfest des Esslinger Sports. Und: Dieser ist extrem vielseitig. Der frisch ausgezeichnete Etemi etwa stand mit seinen Karate-Kameraden der Turnerschaft Esslingen und seiner Familie – was teilweise gleichbedeutend ist – zusammen und wirkte zufrieden und glücklich. „Das vergangene Jahr war schon sehr gut. Ich wusste aber nicht, was die anderen so geleistet haben“, sagte der deutsche Hochschulmeister Kumite auf die Frage, ob der damit gerechnet hatte, Esslinger Sportler des Jahres zu werden. Und dann schaute er sich um: „Es ist schon schön, sich hier zu treffen – wie beim Training, wo wir mit Fechtern, Volleyballern oder Fußballern zusammenkommen.“ Hier, das heißt im Sportpark Weil, wo viele Athleten trainieren, auch die Karatekas der Turnerschaft. Und wo an diesem Abend die Ehrung stattfand.

Lona Häcker unterhielt sich derweil mit ihren Berkheimer Turnkameradinnen. „Nein, gerechnet hatte ich nicht damit“, sagte sie und grinste, „oft gewinnen ja Wasserballer oder Judokas.“ Die U-20-Wasserballerinnen des SSV Esslingen waren 2020 deutsche Vizemeisterinnen geworden und damit Zweite bei der Wahl geworden. Die Berkheimer Turnerinnen aber, da war sich die Jury aus Mitgliedern der Stadt Esslingen, des Sportverbandes Esslingen und der Sportredaktion der Eßlinger Zeitung, einig, waren mit ihrem schon fast sensationellen und durch jahrelanges Training erreichten Aufstieg in die Bundesliga das Team des Jahres.

Neben Lona Häcker stand ihre Team-Kameradin Anni Bantel und war ebenfalls sichtlich gut gelaunt. Sie war im vergangenen Jahr – unter anderem – deutsche Meisterin am Stufenbarren der Altersklasse 12 geworden. Eine ganz starke Leistung. Diese wurde mit Platz zwei belohnt. Sportlerin des Jahres wurde Katrin Gottschalk von Nonplusultra Esslingen. Sie ist deutsche Meisterin im 24-Stunden-Lauf der Altersklasse 40. Alleine die Vorstellung an diesen Wettkampf versetzte viele der Anwesenden in Erstaunen – und dabei dann auch noch in seiner Altersklasse gewinnen. „Es war schon ein gutes Jahr für mich“, kommentierte Gottschalk ihr 2020. Dass sie ihre Erfolge etwas unterhalb des Radars der Öffentlichkeit erreicht, wird sich nun vermutlich ändern. Gottschalk läuft schon lange, aber erst seit drei Jahren tut das die Esslingerin für Nonplusultra.

Gottschalks kurzes Bühnen-Interview mit Moderator Jürgen Hörig war einer der Schmunzel-Momente des Abends. „Und was macht man, wenn man so lange läuft?“, wollte der SWR-Mann wissen, der launig durch das Programm führte. „Viel nachdenken“, antwortete die Athletin. Von der Esslinger Nachwuchs-Wasserballtorhüterin Rich Franziska erfuhren die Zuschauer in diesem Zusammenhang, dass das Überwasserhalten vor dem Tor zwar etwas vom Aufsteigen einer Meerjungfrau hat: „Nur nicht so elegant.“

Für unterhaltsame Momente war also auch gesorgt. Dafür waren zudem die Karnevalsfreunde Esslingen, die Zweitligaturner der KTG Heidelberg und die Plochinger Breakdance-Gruppe Battle Toys verantwortlich. Wichtigste Erkenntnis des Abends, neben der Bekanntgabe der Sportlerin, des Sportlers und der Mannschaft des Jahres 2022 aber war: Der Esslinger Sport ist erfolgreich, kommt seiner sozialen Verantwortung gerecht und ist vielseitig.

Sportlerin

1. Katrin Gottschalk (Nonplusultra Esslingen/Extremsport), 2. Anni Bantel (TSV Berkheim), 3. Alexandra Rudl (Nonplusultra Esslingen/Duathlon).

Sportler

1. Laurent Etemi (Turnerschaft Eslingen/Karate), 2. Felix Schrader (SV 1845 Esslingen/Rollstuhlfechten), 3. Marcel Drewes (AMC Mittlerler Neckar/Automobilsport).

Team

1. TSV Berkheim (Turnen), 2. SSV Esslingen, weibliche U 20 (Turnen), 3. AMC Mittlerer Neckar (Automobilsport).

Nachwuchs

Katharina Narrain (KSV Esslingen/Judo).