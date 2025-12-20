Sportler des Jahres 2025: Leo Neugebauer ist der Favorit – und die Region Stuttgart stark vertreten
Cooler Typ: Leo Neugebauer bei einem Besuch bei der Formel 1. Foto: Imago/Icon Sportswire

In Baden-Baden werden Deutschlands Sportler des Jahres gekürt. Der Zehnkampf-Weltmeister vom VfB hat beste Chancen, den Titel zu holen. Auch Darja Varfolomeev liegt gut im Rennen.

In Tokio krönte sich Leo Neugebauer im September zum König der Leichtathleten, seither reist der Zehnkampf-Weltmeister von einer Ehrung zur nächsten. Klar, die WM-Goldmedaille ist seine wichtigste Trophäe geblieben, doch auch andere Auszeichnungen können sich durchaus sehen lassen – deren Vielfalt reicht vom Bambi über die Bürgermedaille der Stadt Leinfelden-Echterdingen und dem Titel „Sportsperson of the Year“ der Zeitschrift „Sports Illustrated“ bis zur Verdienstmedaille in Gold mit Rubin seines Vereins VfB Stuttgart. Nun könnte noch ein weiterer höchst wertvoller Preis hinzukommen: Am Sonntag werden im festlichen Kurhaus in Baden-Baden Deutschlands Sportler des Jahres gekürt – und Leo Neugebauer ist der große Favorit.

