1 Die Neckartalhalle wird 2025 saniert. Ob und wann Wernau eine weitere Sporthalle bekommt, scheint indes wieder offen. Foto: Karin Ait Atmane

In einem offenen Brief wenden sich die beiden Wernauer Sportvereine TSV und HC (Kreis Esslingen) gegen einen Antrag mehrerer Gemeinderatsfraktionen. In diesem wird gefordert, die erste Planungsrate für den Bau einer neuen Sporthalle erst einmal auf Eis zu legen.











Geht es in Wernau um sportliche Themen, sind Überraschungen seit vielen Jahren an der Tagesordnung: auf dem Spielfeld und in der Halle in überschaubarem Umfang, in der kommunalpolitischen Entscheidungsfindung allerdings regelmäßig.