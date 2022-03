1 Neun riesige Holzträger bilden das Gerüst für Dach der neuen Sporthalle 1 in Nellingen. Foto: /Ines Rudel

Dass für die Sporthalle 1 ein Festpreis von 12,65 Millionen Euro vereinbart wurde, hilft der Stadt Ostfildern in Zeiten immenser Baupreis-Steigerungen – und bringt den Generalunternehmer unter Druck.















Ostfildern - Wer zum ersten Mal vor der Baustelle steht, ist erstaunt angesichts der wuchtigen Ausmaße: 58 Meter in der Länge und 47 Meter in der Breite misst Ostfilderns derzeit größtes Hochbauprojekt, das zugleich das teuerste in der 47-jährigen Geschichte der Stadt ist. 14 Millionen Euro investiert die Kommune in den Ersatzbau für die Sporthalle 1, der gerade neben dem Vereinsheim des TV Nellingen entsteht. Ende März/Anfang April 2023 soll das Gebäude bezugsfertig sein. Projektleiter Peter Heinzmann, Abteilungsleiter im Technischen Rathaus, ist guter Dinge, dass der Zeitplan eingehalten werden kann.