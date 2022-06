1 Den Ladendieb erwarten nun mehrere Strafanzeigen. (Symbolbild) Foto: dp/Sven Hoppe

Ein 31-Jähriger soll Turnschuhe aus einem Laden in Esslingen-Weil gestohlen haben. Ein Ladendetektiv erwischt ihn dabei auf frischer Tat und es kommt zu einer Auseinandersetzung.















Link kopiert

Ein Ladendieb hat einen Kaufhausdetektiv am Samstagnachmittag im Esslinger Stadtteil Weil leicht verletzt, als dieser ihn auf frischer Tat ertappte. Wie die Polizei mitteilte, hatte der 31-jährige vermeintliche Kunde gegen 16.30 Uhr in einem Sportgeschäft in der Weilstraße Tennisschuhe im Wert von circa 75 Euro aus dem Regal genommen und diese in seinem Rucksack verstaut. Als er das Geschäft verlassen wollte, sprach ihn der 51-jährige Detektiv an, woraufhin es zum Gerangel zwischen den Beiden kam.

Ladendieb im Besitz von Betäubungsmittel

Dem Detektiv gelang es nach den Angaben den 31-Jährigen festzuhalten, bis die Polizei eintraf. Er zog sich dabei jedoch leichte Verletzungen an der Handfläche zu. Die Polizei fand schließlich bei dem 31-Jährigen nicht nur die entwendeten Turnschuhe, sondern auch Betäubungsmittel. Ihn erwarten nun mehrere Strafanzeigen.