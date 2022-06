1 Ein Sieg, der am Ende ohne Wert ist: Der TV Unterboihingen (in Rot) im Relegationsspiel gegen die TSV Salach. Foto: /Herbert Rudel

Die Fußballer des TV Unterboihingen bekommen den Sieg im Relegationsspiel gegen die TSG Salach aberkannt und bleiben in der Kreisliga A.















„Die vergangenen Jahre waren schon harter Tobak“, sagt Daniel Zeller, während er noch dabei ist, den jüngsten Schock zu verarbeiten. Seine fünfjährige Tätigkeit als Fußball-Trainer des TV Unterboihingen hätte, das hatte er sich so sehr gewünscht, mit dem Aufstieg in die Bezirksliga enden sollen. Endlich mit dem Aufstieg. Doch seit Dienstag steht fest: Die Unterboihinger treten mindestens eine weitere Spielzeit in der Kreisliga A an. Der 2:1-Sieg nach Verlängerung im ersten Relegationsspiel am Samstag in Reichenbach gegen die TSG Salach wurde dem TVU aberkannt. Das Spiel wurde mit 3:0 für die Salacher gewertet, die nun am Sonntag (15 Uhr) im Finale in Neckarhausen gegen den TSV Harthausen antreten.