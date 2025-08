Sportfunktionär von den Fildern: Thorsten Scheibler, der Tempomacher

1 Das Trampolinturnen ist ein wichtiger Teil in Thorsten Scheiblers Leben, die Ruiter Sporthalle sein zweites Wohnzimmer. Foto: Herbert Rudel

Der frühere Bundesligaturner des TB Ruit ist für die Leistungs- und Nachwuchsförderung im Trampolinturnen zuständig – und will seinen Sport vorantreiben.











Wenn Thorsten Scheibler beschreibt, wo er bei seiner Sportart Verbesserungsbedarf sieht und wodurch die Wahrnehmung seiner Meinung nach nicht die ist, die ihr gerecht würde, blitzt sein pantomimisches Talent auf. Zu steif geht es ihm gerade rund um den Kampfrichtertisch zu – und er demonstriert, was er meint. Für den außenstehenden Zuschauer ist vieles zu schwer zu verstehen. Dabei ist es eigentlich ein spektakulärer Sport. „Kürzlich ist nach einer Meisterschaft jemand auf mich zugekommen und hat gesagt, es sei echt langweilig gewesen. Er hatte Recht“, berichtet Scheibler. Andererseits sagt er das: „Ich brenne für diesen Sport.“ Das merkt man ihm auch deutlich an. Ab sofort kann der 46-Jährige noch besser mithelfen, das von ihm so geliebte Trampolinturnen voranzutreiben: Der Funktionär und Trainer des TB Ruit wurde ins Technische Komitee des deutschen Turnerbundes (DTB) gewählt und ist dort für die Leistungs- und Nachwuchsförderung zuständig.