1 Sven Mislintat sagt Servus: Seine Zeit beim VfB Stuttgart geht zu Ende. Foto: Baumann

Jetzt ist es amtlich: Die Gespräche über eine Vertragsverlängerung von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart sind gescheitert.















Die Gespräche waren ausgiebig und zäh – am Ende brachten sie für beide Seiten nicht das gewünschte Ergebnis. Sven Mislintat wird nicht länger als Sportdirektor beim VfB Stuttgart arbeiten; jenem Club, bei dem er im April 2019 das Amt als Sportchef übernommen hatte. Der im kommenden Sommer auslaufende Vertrag mit dem 50-Jährigen wird nicht verlängert und mit sofortiger Wirkung aufgelöst. Das gab der Verein am Mittwoch in einer Erklärung bekannt. „Sven hat sich entschieden, unser Vertragsangebot nicht anzunehmen. Das bedauern wir. Die Verhandlungen jetzt zu beenden, ist eine gemeinsame Entscheidung aller Verantwortlichen“, wird Vorstandschef Alexander Wehrle zitiert.

Die Tendenz auf Trennung hatte sich schon länger abgezeichnet. Genau genommen schon vor Monaten, als bekannt wurde, dass in Sami Khedira, Philipp Lahm und Christian Gentner drei VfB-Altstars an Mislintat vorbei zum VfB zurückgeholt wurden. Vorstandschef Alexander Wehrle will die sportliche Kompetenz beim Bundesligisten auf eine breitere Basis stellen. Mislintat, mit vielen Befugnissen und einem Vertrag bis 2023 ausgestattet, war offenbar nicht zu den erforderlichen Kompromissen bereit.

In Kürze mehr.