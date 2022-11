Das sind die Knackpunkte in den Verhandlungen

13 Bleibt er oder geht er? Bald fällt die Entscheidung über eine mögliche Vertragsverlängerung von Sven Mislintat beim VfB Stuttgart. In unserer Bildergalerie blicken wir auf das letzte Pflichtspiel des Jahres bei Bayer Leverkusen zurück. Foto: Pressefoto Baumann/Hansjürgen Britsch

Die Entscheidung über die Zukunft von Sportdirektor Sven Mislintat beim VfB steht unmittelbar bevor. In einigen Bereichen herrscht Einigkeit – es gibt aber auch noch hohe Hürden zu überwinden.















Link kopiert

Es war nur ein kurzes Abklatschen, mehr nicht. Für einen Moment trafen sich Sven Mislintat und Alexander Wehrle am Samstag nach der 0:2-Niederlage des VfB Stuttgart bei Bayer Leverkusen am Spielfeldrand auf Höhe der Mittellinie, gingen dann aber zügig getrennte Wege. Der eine, Sportdirektor Mislintat, direkt weiter in den Innenraum der Arena. Der andere, Vorstandschef Wehrle, ein paar Meter entlang des Spielfelds zu einem Interview. Er hatte durchaus Wichtiges zu verkünden.