1 Martin Schmidt (li.), der Sportdirektor des 1. FSV Mainz 05, mit Sportvorstand Christian Heidel. Foto: Baumann/Hansjürgen Britsch

Martin Schmidt ist Sportdirektor des 1. FSV Mainz 05. Im Interview spricht er über das kommende Spiel gegen den VfB Stuttgart, Erfolgsfaktoren für Vereine – und darüber, welche Trümpfe Mainz 05 in Vertragsverhandlungen ausspielt.















Link kopiert

Am Samstag (15.30 Uhr) gastiert der 1. FSV Mainz 05 in der Mercedes-Benz-Arena. Dessen Sportdirektor erinnert sich zuvor an ganz besonders wichtige Duelle mit dem VfB Stuttgart.