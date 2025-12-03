Sportchef des VfB Stuttgart: Drei Jahre Fabian Wohlgemuth – seine Meilensteine in Bildern

18 Seit drei Jahren oberster Chef über das Stuttgarter Fußball-Geschehen: Fabian Wohlgemuth Foto: IMAGO/Jan Huebner

Am 3. Dezember 2022 hat Fabian Wohlgemuth sein Amt als Sportchef des VfB Stuttgart angetreten. Ein Erfolgsmodell – unser Rückblick in Bildern.











Link kopiert

Aller Anfang ist schwer. Diese Erfahrung musste auch Fabian Wohlgemuth machen, als er am 3. Dezember 2022 sein Amt beim VfB Stuttgart antrat. Exakt drei Jahre ist das nun her.

Der VfB stand auf Relegationsrang 16 und am Abgrund zur zweiten Liga. Der Rest ist bekannt. Bevor es zunächst noch schlimmer wurde (Tabellenplatz 18, Entlassung von Bruno Labbadia), begann der steile Aufschwung. Vier Monate nach seinem Amtsantritt verpflichtete der aus Kiel nach Stuttgart gewechselte Wohlgemuth den (damals nicht unumstrittenen) Sebastian Hoeneß als neuen Coach. Es folgte: Die erfolgreiche Relegation gegen den Hamburger SV, Vizemeisterschaft, der Einzug in die Champions League, Pokalsieg, verbunden mit der erneuten Teilnahme am Europapokal. Kurzum: Eine einzige Erfolgsgeschichte.

Wohlgemuth hat den Marktwert des Kaders fast verdreifacht

An welcher der 46-jährige Berliner maßgeblichen Anteil hat. Wenn man so will, hat er das Erbe seines Vorgängers Sven Mislintat veredelt. Wohlgemuth hat eine bis dato junge, talentierte, aber bisweilen naive Mannschaft durch reife Transfers zu einer der spielstärksten Mannschaften der Liga weiterentwickelt. Auch wenn nicht jeder Transfer saß: Der Gesamtmarktwert des Stuttgarter Kaders hat sich seit Wohlgemuths Amtsantritt im Dezember 2022 fast verdreifacht – auf 340 Millionen Euro.

Der zweifache Familienvater darf sich als einer der Väter des jüngsten Stuttgarter Aufschwungs wähnen. Mindestens anderthalb Jahre soll es in dieser Konstellation weitergehen – so lange läuft Wohlgemuths Vertrag in Stuttgart noch.

In unserer Bildergalerie blicken wir auf drei Jahre Fabian Wohlgemuth beim VfB Stuttgart zurück. Viel Spaß beim Durchklicken!