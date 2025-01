Sportartikelkette auf Expansionskurs: Decathlon drängt in die Stuttgarter Innenstadt

1 Im Milaneo ist Decathon vertreten, will aber auch noch in die Innenstadt. Foto: Lichtgut//Piechowski

Sind Innenstädte doch kein hoffnungsloser Fall? Decathlon glaubt an ihre Zukunft. Der französische Sportartikel-Riese gilt als heißer Kandidat für die Nachfolge der Räume von S. Oliver an der Königstraße in Stuttgart.











Link kopiert

Am 8. Februar schließt S. Oliver nach 24 Jahren auf der Königstraße für immer. Auch in Hamburg, München oder Göttingen verabschiedet sich die Modekette. Zuletzt haben sich ihre Umsatzerwartungen auch in Stuttgart im landeseigenen Mittnachtbau nicht erfüllt. Gerade läuft der Ausverkauf mit Rabatten. Als heißer Kandidat für die Nachfolge gilt der französische Sporthandelsriese Decathlon, der in Deutschland gerade atemberaubend expandiert.

„Der Standort Stuttgart ist für uns äußerst interessant“

Derzeit betreibt Decathlon in Deutschland 86 Filialen, darunter einen Store im Stuttgarter Milaneo. Mehr als 60 neue Standorte sollen bis Ende 2027 zwischen Rostock und Garmisch hinzukommen. Bei der Wahl neuer Flächen folgte das Unternehmen, das der heute 85-jährige Michel Leclercq 1976 in Lille gegründet und zu einem der weltweit bekanntesten Sportartikelhändler ausgebaut hat, bisher einem klaren Konzept: Teure Innenstadtlagen und Fußgängerzonen wurden gemieden, stattdessen siedelten sich die Franzosen in Gewerbegebieten an, die zwar wenig Charme versprühen, dafür aber mit Parkplätzen gut versorgt sind.

S. Oliver schließt an der Königstraße – übernimmt Decathlon die Räume? Foto: Lichtgut/Kovalenko

Mit dieser Tradition bricht nun Stefan Kaiser, der im Dienste von Decathlon als deutscher Expansionschef in vielen Städten unterwegs ist, um leer stehende Läden, die es in den Einkaufsmeilen häufig gibt, zu prüfen. Die Innenstädte galten als hoffnungsloser Fall. Die französische Kette aber glaubt an ihre Zukunft. Zusätzlich zum Standort im Milaneo sowie zur geplanten Neueröffnung im Breuningerland Ludwigsburg drängt es Decathlon nun in die Stuttgarter City.

„Der Standort Stuttgart ist für uns äußerst interessant, da wir immer auf der Suche nach geeigneten Möglichkeiten sind, unser Angebot näher zu unseren Kundinnen und Kunden zu bringen“, erklärt Decathlon-Sprecherin Julia Schallmeir auf unsere Anfrage, „im Rahmen unserer Expansionsstrategie prüft unser Expansionsteam Standorte in zentralen Innenstadtlagen.“ Noch seien aber keine Verträge unterschrieben, weshalb das Unternehmen keine Einzelheiten zu den Planungen nennen will.

Unsere Empfehlung für Sie Decathlon Sportartikelhändler will mehr als 60 neue Filialen eröffnen Trotz der schlechten Kauflaune setzt der Sportartikelhändler Decathlon auf Expansion: Bis Ende 2027 sollen Dutzende Filialen in Deutschland eröffnet werden. Weiße Flecken im Filialnetz gibt es genug.

Nach Informationen unserer Zeitung verhandelt der französische Sportartikelriese derzeit mit dem Land, dem die Räume im Mittnachtgebäude gehören, aus denen S. Oliver zieht. Stuttgarts Citymanager Horst Siegle freut sich, dass Decathlon mit dem Votum zur immer wieder totgesagten Einkaufsmeile unterstreicht, was er schon lange sagt: Die Innenstadt dürfe keineswegs abgeschrieben werden und habe auch weiterhin Potenzial, sofern das Konzept und das Angebot stimmten.

Decathlon verspricht hochwertige Produkte zu Discounterpreisen. Sport für jedermann zu günstigen Preisen – mit dieser Idee war Gründer Michel Leclercq gestartet. Der Sporthandel, davon ist Expansionschef Stefan Kaiser überzeugt, blüht im Zug des Gesundheitstrends weiter auf. Beratung sei wichtig, weshalb es nicht allein auf den Onlineverkauf ankomme. Citymanager Holger Siegle vernimmt dies mit Freude.