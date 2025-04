Sportartikelhändler: Decathlon trotzt trüber Konsumstimmung

1 Das Filialnetz soll ausgebaut werden, teilte Decathlon in Plochingen mit. Foto: dpa/Monika Skolimowska

Der Sportartikelhändler Decathlon hat trotz trüber Konsumstimmung im vergangenen Jahr etwas mehr Geschäft in Deutschland gemacht. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden Euro – und damit 2,1 Prozent höher als 2023, teilte das Unternehmen in Plochingen bei Stuttgart mit. Besonders gut sei es in den Segmenten Rad- und Teamsport gelaufen. Rund 74 Prozent des Umsatzes wurden demnach in den Filialen erwirtschaftet.

Beim Gewinn mussten die Franzosen aber Abstriche machen: Das Ergebnis vor Steuern sank um fast 30 Prozent auf 27,3 Millionen Euro. Das lag den Angaben zufolge an den hohen Investitionskosten für die Expansionspläne. Im November hatte das Unternehmen angekündigt, 60 weitere Filialen bis 2027 eröffnen zu wollen. 2024 investierte Decathlon 19 Millionen Euro in die Modernisierung und Neueröffnung von Geschäfte. Ende vergangenen Jahres war der Sportartikelhändler hierzulande mit 88 Filialen vertreten.

Läden meist außerhalb der Stadtzentren

Decathlon will mit dem Schritt näher an seine Kundinnen und Kunden rücken. Bislang betreibt das Unternehmen vor allem Läden, die auf großen Verkaufsflächen eine breite Produktpalette anbieten. Diese liegen aber meist außerhalb der Stadtzentren. Neben den großen Läden soll es künftig kleinere Geschäfte in Einkaufszentren und Fußgängerzonen geben. Diese könnten sich auf eine Sportart spezialisieren und an die Bedürfnisse vor Ort anpassen.

Auch in mehrere Filialen der Warenhauskette Galeria will der Sportartikelhändler und -hersteller noch in diesem Jahr einziehen. Durch die Expansion sollen bis zu 3.000 Arbeitsplätze entstehen. Ende 2024 beschäftigte Decathlon hierzulande etwas mehr als 5.200 Menschen.

Umsatz weiter steigern

Im laufenden Geschäftsjahr will Decathlon seinen Umsatz weiter steigern. Das Wachstum soll höher ausfallen als 2024. Decathlon-Deutschland-Chef Arnaud Sauret teilte mit: „2025 steht unser Kurs auf Expansion mit dem ambitionierten Ziel, dass wir in der Zukunft in ganz Deutschland innerhalb eines 20-Minuten-Radius einen Touchpoint für unsere Kundinnen und Kunden bieten können.“ 2025 will Decathlon 57 Millionen Euro in die Expansion investieren.