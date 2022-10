1 Ohne die ehrenamtlichen Prüfer wäre das Sportabzeichen in Esslingen nicht möglich. Foto: privat/Thomas Negwer

Seit Ausbruch der Coronapandemie im Jahr 2020 haben erstmals wieder mehr als 200 Menschen bei der Turnerschaft Esslingen (TS) das deutsche Sportabzeichen absolviert. Das freut vor allem den Verantwortlichen bei der Turnerschaft, Thomas Negwer. „Da war ganz viel Herzblut dabei“, sagte er bei der Urkundenübergabe am vergangenen Samstag. Besonders erfreulich aus seiner Sicht: Erstmals seien beinahe genauso viele Jugendliche (101 Personen) erfolgreich gewesen wie Erwachsene (103).

Um die Sportabzeichensaison 2022 abzuschließen, lud die Turnerschaft am Samstag ins Georgii-Stadion in der Nähe des Jägerhauses ein. In einem Zeitfenster von zwei Stunden hatten die 204 Absolventen die Möglichkeit, persönlich ihre Urkunde abzuholen. In dem Gerätehäuschen der Anlage war dafür ein Tisch aufgestellt, auf dem Ehrenamtliche bereits alle Trophäen vorbereitet hatten. Für besondere Leistungen, also wenn man beispielsweise das erste Mal teilgenommen oder ein bicolores Abzeichen erhalten hatte, bekam man sogar ein Fläschchen Sekt überreicht.

Bei den Erwachsenen, ab 18 Jahren, haben insgesamt 69 Teilnehmer das goldene Abzeichen geholt, wie Negwer erklärt. Außerdem erreichten 32 Personen Silber und zwei Sportler Bronze. 20 Mal vergab die Turnerschaft das bicolore Abzeichen für Wiederholer. Auch was die Altersstruktur der Teilnehmer angeht, gibt es Besonderheiten. Mit 40 Personen waren die meisten Erwachsenen in einem Alter zwischen 50 und 69 Jahren. Aber die Altersgruppe 70 bis 89 war stark vertreten mit 23 Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Unter ihnen ist auch Peter Gröner, der in diesem Jahr sein sage und schreibe 68. Abzeichen absolviert hat. Damit hat er in Württemberg die meisten Sportabzeichen. Für diese Leistung wird der 86 Jährige vom Sportkreis Esslingen als „Mehrfach Ableger“ geehrt. Genauso wie Rolf Roehm (65 Wiederholungen), Jürgen Frank (60), Dieter Sattler (55) und 25 weitere Sportlerinnen und Sportler aus dem Landkreis.

Mehr als hundert Schüler machen mit

Bei der Übergabe der Turnerschaft ist auch der 75-jährige Fritz Denner dabei. Zum 35. Mal legte er in diesem Jahr erfolgreich die Prüfung ab. „Ich habe im Alter von 40 Jahren aufgehört mit dem Handballspielen und dachte mir dann, ich muss doch weiterhin sportlich was machen“, erklärt er. Und seit dem hat er kein Jahr ausgelassen. „Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil man die Leute trifft, die das ganze veranstalten“. Seine Lieblingsdisziplin ist das Radfahren als Ausdauerprüfung, sagt Denner.

Aber auch für die Jüngeren hatte das Sportabzeichen bei der Turnerschaft offenbar seinen Reiz. „Besonders ist in diesem Jahr, dass wir sehr viele Schülerinnen und Schüler dazugewonnen haben“, erklärt Organisator Thomas Negwer. „Da sind wir sehr stolz drauf, dass wir das hinbekommen haben.“ Insgesamt 49 Mädchen und 52 Jungen nahmen bei den teils eigens veranstalteten Abnahmen teil. Viele von ihnen kamen durch das CVJM Ferien-Sportprogramm, Waldheim oder den TSV Baltmannsweiler auf die Turnerschaft zu. „Gleich viele Schüler wie Erwachsene – das hatten wir in den letzten Jahren nie“, erklärte Negwer.

Um das Angebot bei der TS aufrecht zu erhalten, bedarf es vieler ehrenamtlichen Helfern. So sei der Verein mit einem festen Stamm von Prüfern gesegnet, auf den er sich verlassen kann, sagte Negwer. „Ich bin sehr, sehr froh, dass ich so ein tolles Team habe.“

Für Negwer ist es selbstverständlich, dass auch er das Sportabzeichen absolviert. 23 Wiederholungen hat er bereits angesammelt, seit 1999 musste er nur ein Mal aussetzen. „Das hilft einem dabei, dass man gesund bleibt“, erklärt Negwer.