Sport-Veranstaltung: Rekordverdächtiger Mehrkampftag

Wer an diesem Tag am Parkplatz der Sporthalle in Baltmannsweiler vorbeispaziert ist, wird sich gewundert haben, was da los ist. Der Mehrkampftag des Turngau-Neckar-Teck war los. Für die Turnerschaft des TSV Baltmannsweiler war dies Neuland. Mehrkampftag – ein Wettkampf mit zwölf Disziplinen aus Geräteturnen, Leichtathletik und Trampolin, verteilt auf das Leichtathletik-Stadion, die Sporthalle und die Tennishalle. Warum Tennishalle? Für alle benötigten Geräte war die – nicht gerade kleine – Sporthalle zu klein und die – eigentlich üppige – Geräteausstattung des Vereins musste durch den ASV Aichwald ergänzt werden und sie zeigten starke Leistungen. Es war eine rekordverdächtige Veranstaltung. Dafür sprechen auch einige Zahlen: Mehr als 450 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 18 Vereine, mehr als 1000 Zuschauer über den Tag verteilt, 19 Gerätesätze und vier Leichtathletik Stationen, drei 3 Sportstätten, drei beteiligte Abteilungen des Sportvereins, mehr als 100 Helfer-Schichten und drei Feuerwehrmänner, die Brandwache hielten.