Sport und Party im Kreis Esslingen: Das steht beim großen Motocross-Wochenende in Aichwald an

Das steht beim großen Motocross-Wochenende in Aichwald an

1 Die Zuschauer erwarten auch in diesem Jahr wieder spektakuläre Rennen auf der Strecke „In den Horben“. Foto: /Herbert Rudel

Die Größen der deutschen Motocross-Szene sind am Wochenende in Aichwald zu Gast. Sie fahren im Kreis Esslingen in fünf Wertungsklassen um den Sieg, dazu kommen abendliche Partys. Nur ein Thema stellt den Veranstalter vor eine Herausforderung.











Es ist eines der Highlights im deutschen Motocross-Kalender – von Freitag, 5. Juli, bis Sonntag, 7. Juli, geht es auf dem Schurwald bei Rennen in fünf Wertungsklassen um den Sieg. Der Motorsportclub (MSC) „Eiserne Hand“ Aichwald richtet das Event, das Menschen aus der ganzen Region und darüber hinaus anzieht, inzwischen zum 62. Mal aus. „Wir sind der beste deutsche Veranstalter“, sagt der Vereinsvorsitzende Manuel Dorn selbstbewusst. Er erwartet für das komplette Wochenende zwischen 15 000 und 22 000 Besucher. Das schließt die Partyabende im Festzelt am Freitag und am Samstag mit ein.