Sport-Jahresrückblick: Von Höhenflügen und Achterbahnfahrten

Die Fußballer des Landesligisten FC Esslingen blicken auf ein erfolgreiches und durchaus ereignisreiches Jahr 2023 zurück. Denn nach dem souveränen Aufstieg von der Bezirks- in die nächsthöhere Spielklasse und dem Gewinn des EZ-Fußballpokals folgte bislang der Sprung an die Spitze der Landesliga. Zumindest aus sportlicher Sicht sollte es also bislang eigentlich keine einzige Woche gegeben haben, in der die FCE-Fußballer mit einer schlechten Stimmung zum Training gefahren sind – denn ligaübergreifend verloren die Esslinger in diesem Jahr lediglich vier aus 49 Spielen.