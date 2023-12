Sport-Jahresrückblick: Mehr Jubel als Blues bei den Handballern

1 Die Handballer des TSV Deizisau und der HSG Ostfildern haben im Jahr 2023 eine gemeinsame Wegstrecke zurückgelegt: Sie trafen sich beim EZ-Pokal, in der Württembergliga – und nach dem Aufstieg in der Baden-Württemberg Oberliga. Foto: /Herbert Rudel

In 2023 wurden bei den Handballern der Region viel gefeiert – oft der Aufstieg und auch mal der Klassenverbleib.











Link kopiert

Der 25./26. März war das wohl ereignisreichste vieler spannender Handball-Wochenenden 2023 im Raum Esslingen. Beim TSV Neuhausen wurde gejubelt und auch beim TSV Deizisau – aus unterschiedlichen Gründen, aber ähnlich intensiv. Die Deizisauer hatten vorzeitig und zu diesem Zeitpunkt nicht mehr überraschend durch einen 33:30-Sieg in Oberstenfeld den Aufstieg in die Baden-Württemberg Oberliga perfekt gemacht. Dass der Verbleib in der Liga oft mindestens eine ebenso große Leitung ist, zelebrierten die Neuhausener am Abend zuvor, als sie den TV Willstätt mit 33:29 besiegten und sich damit am vorletzten Spieltag eine weitere Runde in der 3. Liga sicherten.