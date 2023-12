Sport-Jahresrückblick: Ein Jahr, ein Ligasieg, viel zerbrochenes Porzellan

1 Der Abstieg aus der A-Gruppe der Bundesliga war für den SSVE ein Sprung ins Ungewisse – bislang ist die Mannschaft im B-Klassement ohne Sieg. Foto: /Herbert Rudel

2023 war für die Bundesliga-Wasserballer des SSV Esslingen zum Vergessen. Vorständin Carola Orszulik zum Trainerwechsel: Würde es wieder so machen.











Der „Katastrophensaison“, wie es der damalige Trainer Heiko Nossek ausdrückte, folgte eine Katastrophensaison – zumindest bis zum Zwischenstand am Jahresende. Mittlerweile ohne Nossek, was wohl der größte Aufreger im Wasserballjahr des SSV Esslingen war. Es war ein turbulentes Jahr, ein Jahr mit Ärger und zerbrochenem Porzellan – eines zum Vergessen. Jedenfalls galt das für die SSVE-Männer, die nach dem Abstieg aus der A-Gruppe in die B-Gruppe der Bundesliga dort unter dem neuen Coach Miklos Barothy noch ohne Sieg sind.