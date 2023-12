Sport-Jahresrückblick: Berkheim in der Bundesliga

1 Anni Bantel zeigt ihr großes Talent – auch an ihrem 13. Geburtstag. Foto: /Georg Hrivatakis

Die TSV-Turnerinnen halten sich in der Eliteklasse und begeistern die Zuschauer.











Egal, was noch kommt: 2023 wird in die Geschichte des TSV Berkheim als ein ganz besonderes Jahr eingehen: Bundesliga in Berkheim. Nachdem die Turnerinnen des Vereins in die höchste Liga der Republik aufgestiegen waren, traten sie nicht nur zum ersten Mal dort an, sondern überzeugten auch. Das Team beendete die Saison punktgleich mit dem Sechsten TG Karlsruhe-Söllingen und mit weitem Abstand auf den Achten und Letzten TuG Leipzig auf Platz sieben und schaffte damit sicher den Klassenverbleib. Mehr noch: Die Turnerinnen, fast alle Eigengewächse, begeisterten an den vier Wettkampftagen die Zuschauer.